برلمان بوركينا فاسو يتبنى قانونًا لتجنيد متطوعين محليين لمحاربة الإرهاب

تبنى برلمان بوركينا فاسو- بالإجماع- قانونًا يسمح بتجنيد متطوعين محليين لمحاربة الإرهابيين، على أن يحمل هؤلاء المجندين "أسلحة خفيفة".

وقال وزير الدفاع الوطني البوركيني مومينا شريف سي- الذي حضر جلسة البرلمان مع كبار العسكريين- إن البرلمان صادق على قانون تأسيس المتطوعين للدفاع عن الوطن، مشيرًا إلى أنه لم يمتنع أحد الأعضاء عن التصويت، ولا التصويت ضده.

واعتبر الوزير- حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الأربعاء- أن التصديق على هذا القانون يترجم وحدة شعب بوركينا فاسو فيما يتعلق بالدفاع عن الوطن.

وتواجه بوركينا فاسو هجمات يشنها إرهابيون، أسفرت منذ عام 2015 عن مقتل أكثر من 750 شخصًا ونزوح 560 ألف شخص.