محافظ أسيوط يرسل برقيتي تهنئة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

أرسل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، متمنياً دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية الاستقرار والأمان والخير والسلام.

كما هنأ اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود وعاملين بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، مقدما التحية لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره.

وتشهد مديرية أمن أسيوط استعدادات موسعة بجميع مراكز وإدارات الشرطة للاحتفال بعيد الشرطة الموافق السبت القادم الموافق 25 يناير.

وقرر اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تنظيف ودهان جميع واجهات المراكز وأقسام وإدارات الشرطة، وتركيب الأنوار والزينة، وتوزيع الورود على المواطنين خلال يومي الجمعة والسبت في إطار احتفالات وزارة الداخلية بأعياد الشرطة.

وفي السياق ذاته، قرر مدير الأمن تركيب مستلزمات الكهرباء والتهويه بالسجون والحجوزات بمركز وأقسام الشرطة.

وأوضح المحافظ أن الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام هى ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم، حيث إننا نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه ضد أهل الشر أو أي معتد غاشم يريد النيل منه ومقدساته.

ودعا المحافظ جموع الشعب المصري إلى بذل مزيد من الجهد والعمل بإخلاص لنواصل تنفيذ خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر2030، في ظل رؤية مستنيرة لقيادة سياسية حكيمة قادرة على وضع مصر قوية شامخة بين الأمم.