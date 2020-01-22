سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل المنتخب الوطني لكرة اليد سلسلة انتصاراته في بطولة كأس الأمم الإفريقية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو2020، والتي تستضيفها تونس، بالفوز على أنجولا بنتيجة 33-26، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة متصدرًا لمجموعته.

وينتظر المنتخب الوطني الخاسر من مباراة تونس والجزائر لمواجهته في الدور قبل النهائي بعد غد الجمعة.

وحصل محمد سند، لاعب المنتخب الوطني، على لقب رجل المباراة.

وأنهى المنتخب بقيادة مديره الفني الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو الشوط الأول متقدما بنتيجة 15 – 12.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الفوز على الجابون في أولى مواجهات دور ربع النهائي بنتيجة 36 / 17 أول أمس الإثنين، قبل أن يحصل على راحة أمس الثلاثاء.

كما نجح منتخب مصر في تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 -22 ثم كينيا 44-19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 -19.