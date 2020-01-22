آلاف المواطنين بالجزر اليونانية يتظاهرون بشدة ضد ازدحام مخيمات اللاجئين

نظم آلاف المواطنين وأصحاب الأعمال بالجزر اليونانية المختلفة تظاهرات اليوم /الأربعاء/، احتجاجًا على الضرر البالغ من جراء الهجرة، مطالبين أن تخفف الحكومة الازدحام الشديد في مخيمات اللاجئين.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن المحافظين المحليين ورؤساء البلديات من نظموا تظاهرات اليوم كما أنهم يخططوا للسفر إلى العاصمة /أثينا/ غدًا /الخميس/ لتقديم مطالبهم إلى الحكومة.

وانضم نحو ستة آلاف شخص من جزيرة /ليسبوس/ إلى الاحتجاج، إلى جانب ألفين آخرين نظموا تظاهرة في جزيرة /ساموس/، بينما أصدرت الشرطة اليونانية واتحادات خفر السواحل على الجزر اليونانية بيانات للإعلان عن دعمهم للاحتجاجات.



وتم إغلاق معظم المتاجر كما تم وقف معظم الخدمات على الجزر اليونانية الثلاث /ليسبوس/ و/شيوس/ و/ساموس/ حيث يوجد لدى بعض مخيمات اللاجئين التي تستضيفها أكثر من 10 مرات عدد الأشخاص التي شيدت من أجلهم، ما دعا بمسئولي المساعدات الدولية انتقاد بشدة الظروف المعيشية في بعض المخيمات.



وتطالب سلطات الجزر الحكومة اليونانية تكثيف عمليات نقل المهاجرين إلى البر الرئيسي اليوناني ويرغبون في إتاحة المزيد من المعلومات بشأن خططة الحكومة لبناء مرافق إضافية لاحتجاز المهاجرين المدرجين على قائمة الترحيل.



ووفقًا للوكالة المعنية باللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن نحو 75 ألف شخصًا عبروا بصورة غير قانونية اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي من تركيا خلال عام 2019، ما سجل زيادة بنحو 50 بالمائة عن العام الماضي.