الرئيس الروسي يدعو لتنفيذ مقترحاته أمام الجمعية البرلمانية الفيدرالية بدون مماطلة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تنفيذ بنود رسالته أمام الجمعية البرلمانية الفيدرالية دون مماطلة.

وقال بوتين - خلال اجتماع مع ممثلين من منطقة ليبتسك الروسية، اليوم الأربعاء - "إن تنفيذ وتطبيق بنود رسالتي إلى الجمعية البرلمانية الفيدرالية لا يجب أن يتمدد إلى ما لا نهاية".. مضيفا "لقد انطلقت من حقيقة أن تنفيذ هذه البنود يحتاج إلى وقت، ولكن لا يتعين المماطلة أو إضاعة الوقت".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده تواجه عددا من المهام واسعة النطاق في مختلف المجالات، مؤكدا ضرورة حل هذه المهام المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي في روسيا بسرعة وبدون تأخير.