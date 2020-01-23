توتنهام يعود لطريق الانتصارات بالدوري الإنجليزي

استعاد توتتهام نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الأربع الأخيرة للبطولة، بفوزه الصعب 2-1 على ضيفه نورويتش سيتي.

وأنعش الفريق اللندني آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، بفارق ست نقاط خلف المربع الذهبي للبطولة.

في المقابل، تجمد رصيد نورويتش عند 17 نقطة ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه بشدة في صراعه للبقاء في المسابقة العريقة.

ويعد هذا هو الفوز الأول لتوتنهام في البطولة منذ انتصاره بالنتيجة ذاتها على ضيفه برايتون في 26 ديسمبر الماضي، في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.