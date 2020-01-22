رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح قاعات لتدريب العاملين

افتتح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم، قاعات التدريب الإداري بالإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة، والتي تضم قاعة حاسب آلى وقاعة تدريب كبرى وصغرى .

كما افتتح قاعات الملفات ووثائق الخدمة بعد تحويلها من الصورة الورقية إلى شكل دوسيهات، وإعادة تصنيف الأوراق بداخلها استعدادا لتحويلها إلى صورة إلكترونية.

جاء ذلك، بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة السابق وأمين عام الجامعة المساعد وعدد كبير من العاملين بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالمجهودات المبذولة من الإدارة العامة للموارد البشرية، وهذا يدل على أن هناك من يريد البناء وإصلاح بيئة العمل، مؤكدا أنه فى نهاية 2021 ستكون جامعة جنوب الوادي جامعة بلا أوراق.

وأكد أن افتتاح هذه القاعات تعد خطوة في هذا الإتجاه، ودعا رئيس الجامعة العاملين بالجامعة إلى الاجتهاد في العمل وتطوير الذات، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من هذه القاعات في تدريب العاملين وخاصة في مجال الرقمنة.

وأضافت السيدة طروب طلبة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، أن افتتاح هذه القاعات يأتي بعد ضم التقسيم التنظيمي لإدارة التنظيم والإدارة إلى التقسيم التنظيمي لإدارة الموارد البشرية تحت مسمى الإدارة العامة للموارد البشرية.

وأشارت إلى أن هذه القاعات هى قاعة حاسب آلى تسع 25 متدربا وقاعة تدريب صغرى تسع 35 متدربا وقاعة تدريب كبرى تسع 75 متدربا.