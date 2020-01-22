ديميتروف يودع منافسات أستراليا المفتوحة بعد أطول مباراة في البطولة

أخفق البلغاري جريجور ديميتروف في تحقيق أبرز عودة في مسيرته الاحترافية وودع منافسات بطولة أستراليا المفتوحة بعدما خسر أمام الأمريكي تومي بول اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور الثاني، وذلك بعد أطول مباراة حتى الآن في النسخة الحالية للبطولة.

وتقدم تومي بول /22 عاما/ في المجموعتين الأولى والثانية أمام ديميتروف، المصنف 18 للبطولة 6 / 4 و7 / 6 (8 / 6).

وبدا ديميتروف بعدها في طريقه نحو تحقيق أفضل عودة له عندما فاز بالمجموعتين الثالثة والرابعة 6 / 3 و7 / 6 (7 / 3) ، لكن منافسه الأمريكي فرض تفوقه في المجموعة الخامسة الحاسمة وفاز بها 7 / 6 (10 / 3) لينتزع بطاقة التأهل للدور الثالث، وذلك للمرة الأولى في سجل مشاركاته ببطولات "جراند سلام" الأ{بع الكبرى.

وحسمت المواجهة بعد منافسة دامت أربع ساعات و19 دقيقة لتكون المباراة الأطول في البطولة الحالية حتى الآن.

وقال بول، المصنف 80 على العالم، عقب المباراة: "لم أكن من قبل جزءا من شيء كهذا"، ووجه كلمة للجمهور قائلا: "اللعب أمامكم ممتع. قبيل نهاية المجموعة الخامسة، كان لدعمكم دور بارز في تجاوزها."

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لديميتروف الوصول إلى الدور قبل النهائي في أستراليا المفتوحة، وذلك في عام 2017، كما وصل للدور نفسه في ويمبلدون 2014 وفي بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) العام الماضي.

وخرج الإيطالي ماتيو بيرتيني، المصنف الثامن للبطولة، من الدور الثاني اليوم بسيناريو مشابه، حيث تغلب عليه الأمريكي تينيس ساندجرين المصنف 100 على العالم في مباراة استمرت لخمس مجموعات واستغرقت ثلاث ساعات و23 دقيقة.

وبعدما خسر بيرتيني المجموعتين الأولى والثانية 6 / 7 (7 / 9) و4 / 6 ، فاز بالمجموعتين التاليتين 6 / 4 و6 / 2 ، لكن ساندجرين حسم المواجهة وبطاقة التأهل عبر المجموعة الخامسة التي حسمها بنتيجة 7 / 5.