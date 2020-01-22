كلوب: صلاح ركب دراجته وانطلق ليسجل في يونايتد

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بالهدف الذي سجله محمد صلاح في مرمى مانشستر يونايتد بالجولة السابقة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "لقد كانت لقطة رائعة من (مو) وأليسون، لقد تمركز صلاح بشكل رائع في الهجمة المرتدة، ثم ركب دراجته، وانطلق ليسجل في شباك مانشستر يونايتد".

وأضاف المدرب الألماني "صلاح وأليسون يعرفان بعضهما بشكل أكبر من أي ثنائي بالفريق، لأنهما لعبا سويا في صفوف روما الإيطالي، ومنذ انضمامهما إلى صفوف ليفربول، فإن صلاح يطالب أليسون بأن يمرر له الكرة بهذه الطريقة، لكن لم تسنح الفرصة لتنفيذ هذه الهجمة إما بسبب نتيجة المباراة أو تمركز المنافس دفاعيا بشكل محكم".

وأشار يورجن كلوب في ختام تصريحاته "لقد تأخر مانشستر يونايتد في النتيجة، وسعى للتعادل في الدقائق الأخيرة، ولا أعلم إذا كان دانييل جيمس كان المكلف بأداء المهام الدفاعية في المرتدات أم لا، لكن بشكل عام لقد كانت لحظة مثالية لنا، والهجمة تم تنفيذها بشكل رائع".