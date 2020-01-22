البرلمان البريطاني يمنح جونسون الضوء الأخضر للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير

وافق البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء على تشريع رئيس الوزراء بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي/بريكست/، الأمر الذي يمهد الطريق لبريطانيا للانسحاب الرسمي من الاتحاد بحلول 31 يناير الجاري.

ووافق مجلس اللوردات، المجلس الأعلى غير المنتخب بالبرلمان على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد رفض تعديلاته الخمسة السابقة بمجلس العموم المنتخب.

ومن المتوقع أن يحصل مشروع القانون على موافقة ملكية، وهو إجراء شكلي من الملكة إليزابيث الثانية، في الأيام القلية المقبلة ليصبح ساري المفعول.

وكان جونسون قد تعهد بالتفاوض على ترتيبات اتفاق للتجارة الحرة بحلول 31 ديسمبر، مستبعدا أي تمديد لهذا الموعد، إلا أن مسوؤلين بالاتحاد الأوروبي اعتبروا أن هذا الجدول الزمني غير واقعي.