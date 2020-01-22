الجزائر تستضيف غدا اجتماعا لدول الجوار الليبي بمشاركة مصرية

تستضيف الجزائر، غدًا الخميس، اجتماعًا لدول الجوار الليبي على مستوى وزراء الخارجية، بمشاركة مصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن وزير خارجية مالي سيحضر أيضًا هذا الاجتماع نظرًا لتداعيات الأزمة الليبية على بلاده، مؤكدًا أن هذا الاجتماع الذي يعقد بمبادرة من الجزائر يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق والتشاور بين دول الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل دعم الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية لتمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار".

وأضاف البيان أن الاجتماع سيستعرض التطورات الأخيرة في ليبيا على ضوء المساعي التي تبذلها الجزائر تجاه الأطراف الدولية الليبية والأطراف الدولية الفاعلة ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار، لتمكين الليبيين ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي.