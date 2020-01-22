تشديدات أمنية واحتفالات بنوادي الشرطة وخطة تأمين طبي بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، تشديدات أمنية واحتفالات بنوادي الشرطة وخطة تأمين طبى، بمناسبة احتفالات ثورة 25 يناير المجيدة وعيد الشرطة الـ68.

ونظم نادى التجديف لضباط الشرطة، احتفالية لأسر الشهداء بمقر النادى بالمنصورة.

وأعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية رفع حالة الاستعدادات بمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة، بداية من يوم 24 يناير 2020، بمناسبة احتفالات ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وأشار مكي إلى وضع خطة تأمين طبي شاملة، حيث تم إعداد فرق للانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ، والتدخل وقت الحاجه إليها، كما اطمئن على تأمين جميع المستشفيات بمصادر المياه ومولدات الكهرباء.