الجنايني: أعتبر نفسي مجندا في الجيش لمدة سنة لتحسين صورة الاتحاد

نفى عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، ما يتردد حول مساعدته لأعضاء المجلس السابق للجبلاية، مشيرًا إلى أنه ليس لديه عداوة مع أحد ولن يخوض الانتخابات.

وقال الجنايني، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ما يتردد عن مساعدة أعضاء المجلس السابق "كلام خائب ومايع وبلا طعم".

وأضاف: "أقسم بالله لن أخجل في ظرف ما أن أطالب مساعدة أحد".

وتابع: "لماذا؟ هل لي عداوة مع أحد؟ لن أخوض الانتخابات، أعتبر نفسي مجند في الجيش لمدة سنة لتحسين الصورة وسأعمل قدر الإمكان بكل خبراتي الإدارية وخبرات الزملاء لصالح الكيان وسنجتهد، نسير بشكل جيد، ونتحسن يوما بعد يوم".

وأوضح: "قرار تعييني من الفيفا لا يسمح بترشحنا من الأساس".

وأردف: " أذيع سرا، هناك 6 أمور أساسية من مهام عملنا، أنجزنا 4 على الأقل، وقلت ننجز باقي المهام مبكرا ورسالة للجميع أننا لا نريد شيئا ونرحل عن مناصبنا".

وواصل: "أجد كامل الدعم من الاتحاد الدولي ووزير الرياضة وكل أجهزة الدولة".

واختتم: "ماذا يغضبني طالما أعمل الصح ولا أكيل بمكيالين ولا أريد شيئا من أحد، ولا أنتظر كلمة شكر، أحتاج أن يكون اليوم 80 ساعة لإنجاز الملفات المطلوبة".