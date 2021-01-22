 الشرطة الصومالية تستعيد الهدوء في العاصمة مقديشيو بعد مقتل سياسى بارز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة الصومالية تستعيد الهدوء في العاصمة مقديشيو بعد مقتل سياسى بارز

الشرطة في الصومال
الشرطة في الصومال
أ ش أ
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 9:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 9:31 ص

نجحت قوات الأمن الصومالية فى استعادة الهدوء فى عاصمة البلاد " مقديشيو " بعد احداث الشغب التى اعقبت مقتل عبد الحكيم داغونشو المفوض الاقليمى لمقاطعة هودان التى تعد احد أشهر مناطق العاصمة الصومالية برصاص مجهولين .
ويعد داغونشو احد السياسيين المحليين فى الصومال ممن لهم شعبية فى العاصمة التى سبق له خوض انتخاباتها المحلية ، وجاء اغتياله فى وقت تستعد فيه الصومال للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة فى الثامن من شهر فبراير القادم .
وساد الهدوء اجواء العاصمة الصومالية بعد اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التى استخدمت الطلقات المطاطية وقنابل الغاز لتفريقهم ، الا ان شهود عيان قالوا ان عناصر الأمن استخدمت كذلك الطلقات الحية ضد المتظاهرين ممن حاول بعضهم اقتحام بعد المقار ونقاط التفتيش الأمنية .
واشارت تقارير صحفية صدرت اليوم فى مقديشيو ان المسئول الاقليمى المقتول كان عائدا من رحلة علاج فى تركيا من آثار انفجار قنبلة زرعت بالقرب من مسكنه .
وقال المحلل السياسى الصومالى هارون ماريوف ان القتيل كان ينوى الترشح فى الاتخابات التشريعية المقبلة فى الصومال وان مصرعه تم على مقربة من احدى نقاط التفتيش الأمنى فى احد ضواحى العاصمة الصومالية .

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