وفاء شلبي تكتب: كش ملك

بالأمس انتهيت من آخر حلقات المسلسل الأمريكى the queen's gambit والذى تجسد فيه البطلة «بيث» دور فتاة محترفة للعبة «الشطرنج»، وتستمر أحداث المسلسل بين مكسب وخسارة فى إطار علاقاتى وإنسانى إلى أن تحقق مكسبا ساحقا أمام بطل العالم فى الشطرنج والذى يكبرها بأعوام كثيرة.

بعد مشاهدتى للمسلسل تذكرت رغبتى القديمة فى تعلم وممارسة «لعبة الشطرنج»، كنت ومازالت أراها أكثر من مجرد لعبة، ناهيكم عن كونها تشبه لعبة «العلاج النفسى» كثيرا.

نعم.. العلاج النفسى يشبه اللعبة بشكل أو بآخر..

فى «العلاج النفسى» يكون المرض هو خصم المعالج، المعالج يربح اللعبة أحيانا ويخسرها أحيانا أخرى

وعلى الرغم من عشقى للعبة العلاج النفسى فأشعر أحيانا بالضيق من ممارستها بسبب احتوائها على بعض الهزائم.. فأنا أعشق المكسب المستمر ولا أشعر بالتميز المهنى إلا من خلاله.

علماء النفس يطلقون على هذه الطريقة فى التفكير «الأبيض والأسود» ويدرجونها ضمن التشوهات المعرفية

ولكننى أعتقد أن التفكير من خلال قطبين منطقى، ونحن نتحدث عن شىء قاطن فوق أحد الأقطاب بالفعل وهو «التميز».. كما أن فى لعبة الشطرنج كان كافيا بالنسبة لبطلتنا ان تكون مهووسة به لتفوز بجميع المباريات ولكن فى العلاج النفسى الهوس وحده لا يكفى او ربما انا لست مهووسة بشكل كاف لربح جميع المباريات

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فى أحد المشاهد قال أحدهم عن «بيث» إنها تشعر بالملل من طرق اللعب التقليدية حتى لو لعبها كبار الأساتذة.. تذكرت حينها شعورى بالملل من الطرق التقليدية للعلاج سواء مارسها أمامى بعض الأساتذة أو مارستها أنا مضطرة مراعاة لظروف الحالة أو مجاراة لإيقاع الجياة السريع، فأشعر حينها بالملل وأرى جميع الكلمات مستهلكة وجميع الشكاوى مكررة.. وربما كان هذا انذارا ببدء هجوم الاحتراق النفسى وحان وقت اقتناص استراحة من المباراة.

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تظهر «بيث» فى إحدى الحلقات وهى تقرأ عن سيكولوجية اللعب لدى أحد خصومها القادمين فالاحترافية وحدها لا تكفى لربح أى لعبة.. وكذلك أنا أقرأ عن خصمى قبل بدء المباراة كما لم أدرسه من قبل، حتى أستطيع فهم مواطن ضعفه التى أريد مهاجمته من خلالها ومن ثم الانتصار عليه، فالتطور وإعادة تجديد خلايا المعرفة مطلوبان بقوة فى لعبة العلاج النفسى، وخاصة إذا كنت أعانى من «هلع الصدأ المهنى»، كما أننى مؤمنة بأنه لا يوجد ضرر على المعالج أشد من «اليقين»؛ لأنه لا يمنحه فرصة للتطور وبالطبع لا أجد كل ما أرغبه فى القراءة، فالحدس لا يمكن إيجاده فى الكتب، كما قالت والدة «بيث».

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تظهر «بيث» فى الحلقة السادسة مضطربة ومتوترة أمام بطل العالم؛ لأنها لم تحصل على قدر كاف من الاسترخاء قبل بدء المباراة، وهو يلاحظ ذلك ويستغله حتى تخسر أمامه.

فى الشطرنج لا يجب أن يشعر خصمك باضطرابك وتوترك أو عدم ثقتك فى نفسك، وكذلك فى العلاج النفسى، يستمد المرض شراسته من قلة ثقة المعالج فى كفاءته وأدواته وعدم حصوله على قدر كاف من الراحة.

مزاجى وطاقتى هما «الملك» و«الوزير» اللذان لا أستطيع اللعب أمام الخصم بدونهما ولذلك الاسترخاء يجعل أدائى المهنى أكثر حرفية، فأجد المرض ينقل الطابيات بدقة قاتلة فأربكه بعشوائيتى وعندما يستعرض بمهارته أجبره على النضوج وإذا حبست نفسى فى مدرسة علاجية وحيدة كطابية حصان الملك سوف أخسر الجولة العلاجية.

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قال أحد الخصوم لبيث بعد هزيمته أمامها انه سوف يكون بطل العالم فى يوما ما

سألته: متى؟

اجاب: بعمر الـ16

فقالت: وبعدها؟ بعد أن تصير بطل العالم بعمر الـ16 ماذا سوف تفعل بقية حياتك؟

أعادت هذه الجملة إلى أذهانى امتنانى لقرار تأجيل دراساتى العليا وتفضيل الممارسة العلاجية أولا

وقرار تأجيل نشر كتاب وتفضيل القراءة أولا..

القراران منحانى فرصة الاستمتاع بالشغف أطول فترة ممكنة.. وإلا كنت أسأل نفس السؤال الآن:

وماذا بعد؟

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ربحت اللعب مع المرض فى أوقات وهزمت منه فى أوقات أخرى ولكننى لم أعرف الاستسلام،

فدائما ما أتوق إلى اللعب معه كثيرا وأتحين اللحظة التى أقول له فيها (كش ملك)!