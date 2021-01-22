داعش يعلن مسؤوليته عن التفجير الانتحاري في بغداد

أعلن تنظيم داعش، المصنف إرهابيًا على المستوى الدولي، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري، الذي هز العاصمة العراقية بغداد صباح الخميس، وأسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصًا، وذلك حسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة.

وشهدت ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد، صباح الخميس، وقع تفجيرين انتحاريين، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش العراقي، إن الاعتداء الإرهابي الذي وقع في وسط بغداد، نفذه انتحاريان فجرا نفسيهما، حين ملاحقتهما من قبل قوات الأمن.