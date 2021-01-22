الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ينتقدان السجل الحقوقي لفيتنام قبل مؤتمر الحزب الشيوعي

وجه البرلمان الأوروبي نقدا لاذعا لسجل حقوق الإنسان في فيتنام، في وقت متأخر من أمس الخميس بعدما سجنت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا العديد من الصحفيين المنتقدين لها والنشطاء قبل مؤتمر الحزب الشيوعي الذي يقام الأسبوع المقبل.



وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي في بيان عن فزعهم من" حملة الإجراءات الصارمة المكثفة بحق المعارضين والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في فيتنام" وإدانتهم لما سبق.



وجاء في البيان: "احترام حقوق الإنسان يشكل أساسا رئيسيا لعلاقات ثنائية بين فيتنام والاتحاد الأوروبي وعنصرا جوهريا لاتفاق تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام".



ورغم عقود من الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح على الاقتصاد العالمي، مازالت الدولة الفيتنامية متشددة في تعاملها مع المعارضة.



وفي الأشهر السابقة على مؤتمر الحزب الشيوعي الفيتنامي، حُكم على العشرات من النشطاء البارزين والصحفيين المنتقدين بالسجن لمشاركة معلومات تعتبر "مناهضة للدولة"، وأحدثهم المراسلون البارزون فام تشي دونج ونجوين تونج توي ولي هو مينه توان في السادس من يناير الجاري.



وقال خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري إن عمليات القبض تلك أرسلت "رسالة مخيفة" للنشطاء الذين يعملون في مجال الإعلام.



وأضاف الخبراء: "إن الإدانات والأحكام المطولة بالسجن التي جاءت قبل أسابيع فقط من المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي ليست قمعا صارخا للصحافة المستقلة فحسب ولكن أيضا محاولة واضحة لخلق تأثير مخيف بين هؤلاء المستعدون لانتقاد الحكومة".



وتستعد فيتنام لعقد لمؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب الشيوعي وخلاله سوف يختار الحزب قادة جدد للبلاد .



ويُعقد مؤتمر الحزب الشيوعي، الذي يتم كل خمس سنوات، في الفترة من 25 يناير إلى الثاني من فبراير.