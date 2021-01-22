قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن 4085 سفينة عبرت من القناة خلال عام 2020، منوهًا بأن «السويس» لم تكن الخيار الأول لهذه السفن.

وأضاف ربيع، في لقاء ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن 16% من السفن التي مرت في قناة السويس «زبون جديد».

وأشار إلى أن التخفيضات المقدمة للسفن القادمة من الساحل الشمالي الأمريكي تتراوح من 45 إلى 75%، طبقًا لبعد المكان، إضافة إلى 17% للسفن القادمة من شمال غرب أوروبا بدلًا من 12% فقط، و50% للسفن السياحية ممن تقف مدة 48 ساعة في الموانئ المصرية.

ولفت إلى عودة بعض الخطوط والتوكيلات للمرور من القناة بعد التوجه للمرور من رأس الرجاء الصالح، ذاكرًا توكيل CGMA.