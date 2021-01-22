إيران: صادرات منتجات النفط سجلت أرقاما تاريخية

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قال وزير النفط الإيراني "بيجن زنغنة" أن صادرات المنتجات النفطية سجلت أرقاما لم تحققها خلال عمر صناعة النفط الإيرانية، مشددا على السير في هذا الطريق بكل عزم وإرادة كي لا يتمكن العدو من الضغط على الشعب الإيراني بهذه الوسيلة.

وأضاف وزير النفط الإيراني أنه "رغم محاولات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتصفير صادرات النفط الإيراني، فإن هذا الأمر بات حسرة في قلوبهم"، حسبما أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وأضاف زنغنه اليوم الجمعة خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي الخامس والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات بطهران: "أن شعار المعرض لهذا العام هو النفط الوطني والسلع والخدمات الإيرانية.. لذا علينا جميعا السعي وبكامل قوانا تحقيقه وتنمية البلاد، وبالتالي الغلبة على مايقوم به أعداء الشعب الإيراني لإيقاع الضرر وتعطيل الاقتصاد".

وأكد زنغنة على دعم الشركات الناشئة التي تعمل في المجالات النفطية، قائلا "قدمنا كمرحلة أولى 500 مليون دولار لمساعدتها وتنميتها لتقوم بمهامها بأحسن حال".

وقد افتتح المعرض الدولي الـ 25 لصناعة النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات الايرانية، أعماله اليوم الجمعة في المقر الدائم للمعارض الدولية بطهران، بمشاركة اكثر من 600 شركة إيرانية وأجنبية.