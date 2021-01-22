ماكرون يسعى لاجتذاب مستثمرين أجانب بعد عرقلة صفقة كارفور

يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة يوم الاثنين المقبل لطمأنة المديرين التنفيذيين الأجانب أن فرنسا منفتحة على قطاع الأعمال، حتى بعد اعتراض الحكومة الأخير لاتمام صفقة عابرة للأطلنطي بقطاع تجارة التجزئة بقيمة 20 مليار دولار.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القمة ستكون الرابعة لاجتماعات ماكرون السنوية قبل انعقاد منتدى دافوس، وعادة ما يتم توقيتها للاجتماع بمديرين تنفيذيين عالميين في باريس، وهم في طريقهم إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بجبال الألب بسويسرا.



ومع ذلك، جرت هذه الاجتماعات هذا العام الكترونيا بسبب جائحة فيروس كورونا.



ونقلت بلومبرج عن مسؤول بمكتب ماكرون إن رسالة الأخير ستكون "أننا لسنا الدولة الوحيدة التي تقوم بحماية أصولنا الاستراتيجية". وأوضح المسؤول، الذي لم تحدد الوكالة هويته بناء على طلبه، أن حوالي 50 من كبار رجال الأعمال سيشاركون في الاجتماعات.



وقال المسؤول إن المستثمرين على دراية بالخيار الذي اتخذته فرنسا وأوروبا بألا تكون ساذجة، عند السيطرة على استثمارات أجنبية، وهذا خيار اتخذته كل الدول، خصوصا الصين والولايات المتحدة، اللتين تدافعان بصرامة عن مصالحهما الاقتصادية.



كانت الحكومة الفرنسية قد وضعت قبل أيام نهاية مفاجئة لصفقة استحواذ بقيمة 20 مليار دولار على متاجر كارفور، أكبر سلسلة متاجر بالبلاد، من جانب شركة كوتش تارد، وهي أكبر شركة لتشغيل المتاجر في كندا.