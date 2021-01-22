الكونغو الديمقراطية: اتصالات سياسية مكثفة لحسم تشكيل التكتلات البرلمانية الرئيسية

يشهد برلمان الكونغو الديمقراطية اليوم انتخابات داخلية لعضوية التكتلات البرلمانية الرئيسية فى البرلمان وهى الانتخابات التى يتوقع المراقبون ان تنتهى بانتاج تكتل سياسى برلمانى مؤيد للرئيس الكونغولى فيليكس تشكيدى .

وعلى ضوء هذا التقليد البرلمانى فى الكونغو ، ستتبلور كتلة الأغلبية البرلمانية لدور الانعقاد الحالى على ضوء الأوزان النسبية للتكتلات السياسية الرئيسية فيه وما ستفضى اليه التحالفات فيما بينها فى الانتخابات الداخلية للكتل السياسية التى ستتم اليوم .

ويقول المراقبون ان تنافسا سيتم حسمه فى أروقة البرلمان الكونغولى اليوم بين معسكرين متمايزين وهما معسكر أنصار الرئيس السابق جوزيف كابيللا ومعسكر أنصار الرئيس الحالى فيليكس تشكيدى .

و تاتى أهمية تصويت اليوم على خلفية انتهاء حالة التحالف السياسى بين تكتل انصار رئيس البلاد السابق جوزيف كابيللا وتكتل انصار رئيس البلاد الحالى فيليكس تشكيدى وهو التحالف الذى كان يطلق عليه " التحالف المقدس " ويضم 25 من قيادات الجماعات السياسية والاحزاب الرئيسية فى الكونغو الديمقراطية .

وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات ومشاورات مكثفة من جانب الرئيس الكونغولى وأعضاء كتلته البرلمانية لإستمالة رموز تكتلات البرلمان الاقل وزنا لا سيما تكتل انصار الرئيس السابق كابيللا لتأمين جبهة من المشرعين فى داخل البرلمان تتمتع بالاكثرية العددية .

من بين الشخصيات السياسية البرلمانية التى يسعى تكتل الرئيس تشكيدى فى البرلمان ضمها لصفوفه لامبيرت ميندى الذى شغل منصب وزير الاتصالات فى حكومة رئيس البلاد السابق جوزيف كابيللا ونائب رئيس الكونغو السابق جان بيير ميمبا .

ويعد تحالف القوى الديمقراطية للكونغو بقيادة موديستى لوكيبو هو ثانى اكبر تكتل سياسى فى برلمان الكونغو اذ يستحوذ اعضاؤه على 41 مقعدا ، اما التكتل السياسى الأول فى البرلمان الكونغولى فهو تكتل انصار كابيللا المسيطر على 52 مقعدا فى البرلمان .

وكان رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشكيدى الذي استلم السلطة فى يناير من العام 2019 قد دعا الى بناء تحالف وطنى موحد يضمن مساندة البرلمان الكونغولى للحكومة وحسن تعاونها معها بعد ان شن تكتل انصار كابيللا هجمات سياسية بالغة الحدة على اداء الحكومة فى الكونغو الديمقراطية .

ويأمل الرئيس تشكيدى فى سيطرة مناصريه على غالبية مهيمنة على اعمال البرلمان الوطنى الكونغولى تضمن علاقة صحية ومستقرة بين المشرعين والحكومة .