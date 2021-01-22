محكمة نيجيرية تلغي حكما بالإعدام بحق مطرب متهم بالتجديف

قضت محكمة استئناف في ولاية كانو شمالي نيجيريا بإلغاء حكم الإعدام بتهمة التجديف الصادر بحق مطرب محلي من قبل محكمة إسلامية، وأمرت بإعادة المحاكمة بدلاً من ذلك ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وقالت بلومبرج إن قاضي محكمة الاستئناف ناصرو سامينو قضى بأن الشاب يحي شريف أمينو 22 عاماً لم يحصل على أي تمثيل قانوني خلال محاكمته، خلافا للقانون. وأمر بأن يعاد نظر القضية أمام محكمة أقل درجة وتعيين قاض جديد لنظرها.



وتردد أن شريف أمينو قد جدف بحق النبي محمد في أغنية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في مارس الماضي.