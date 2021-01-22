تزايد أعداد كورونا تجبر الصحة البريطانية على استخدام حافلات النقل العام كسيارات إسعاف

أدخلت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، بعض حافلات النقل العام، فى أسطول الإسعاف الخاص بها فى العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، زودت شركة جو هد للنقل، الصحة، ببعض حافلاتها الكبيرة وأيضا بعدد من السائقين المحترفين الذين يضمنون ثباتية عالية للحافلات لعدم إرهاق المصابين.

وتم إزالة معظم الكراسي من الحافلات المستخدمة للإسعاف، لتسع كل منها 4 مصابين وعدد من المسعفين التابعين للهيئة ولجمعية سانجون التطوعية.

كما تم تزود الحافلات بمضخات أكسجين وأجهزة متابعة للمصابين وجميعها يعمل بطاقة بطاريات الحافلة التى تسير بالكهرباء، بدلا من الوقود، كما تم تعديل أرضية الحافلات لتسهيل تثبيت الأسرة فيها.

وتخدم الحافلات المصابين المنقولين من غرف الرعاية المركزة فى مستشفيات لندن، لمستشفى نايتنغيل والمخصصة للحالات التى تشهد تحسنا بعد الرعاية المركزة.

وتم تخصيص مواقف لتلك الحافلات ونقاط تجمع للتعامل مع الحالات المصابة.