نيفين جامع: حريصون على زيادة التبادل التجاري بين مصر والسودان

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر في حاجة إلى التكامل مع السودان، خصوصًا في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن زيارتها للخرطوم شهدت العديد من الاجتماعات.

وأضافت جامع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الخميس، أنها حرصت في كل اللقاءات على تبادل الاحتياجات التي يمكن أن تقدمها مصر للسودان، متابعة: «حريصون كوزارة صناعة، على زيادة التبادل التجاري بين الدولتين».

وأكدت ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه الدولتين، كي يتواجد المنتج المصري في السودان بسهولة والعكس، مضيفة: «نحرص على إنشاء منطقة صناعية في السودان، إذ أنه لا بد من عملية التبادل التجاري بين البلدين، لأنها تحقق التكامل المفترض بين البلدين».

ونوهت بأن مشاركة مصر في معرض الخرطوم الدولي، يأتي حرصًا على تطوير العلاقات المصرية السودانية المتميزة، مضيفة أن مصر تمثل أكبر مساحة في المعرض.

ووصلت إلى الخرطوم، مساء أمس الأربعاء، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة إلى السودان تستغرق عدة أيام، تشارك خلالها في افتتاح معرض الخرطوم الدولي، في دورته الثمانية والثلاثين، التي انطلقت اليوم، ومصر ضيف الشرف فيها.

وكان في استقبال الوزيرة نيفين جامع، في مطار الخرطوم الدولي، وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس مدني، وعدد من قيادات الوزارة، والسفير المصري في السودان حسام عيسى، وطاقم السفارة المصرية.