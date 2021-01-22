لماذا تعطس القطة وماذا نفعل حيال ذلك؟

نعطس جميعا أحيانا لأسباب عديدة ومختلفة، وهذا رد فعل طبيعي تماما للجسم بالنسبة للإنسان، والأمر نفسه ينطبق على الحيوانات، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.



بالنسبة للقطط، يمكن أن تعطس القطة مرة أو مرتين، وهذا الأمر قد يكون طبيعيا إذا لم يترافق بأعراض أخرى، وفق ما ذكره موقع "لايف هكر" (lifehacker).



يمكن أن تعطس القطة لعدة أسباب، منها:



الالتهابات: إصابة القطط بالأمراض الالتهابية ينجم عنها نقص المناعة الذي يجعل القطة عرضة للإصابة بالعدوى والعديد من الأمراض التي قد يكون العطس أحد العلامات الرئيسية لها.



وتشمل هذه الأمراض ما يلي:



- فيروس الهربس السنوري: أحد الأمراض الشائعة لدى القطط، وهو من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي ويكون العطس من العلامات الرئيسية له، ويسبب التهاب الأنف ويؤثر على الشعب الهوائية وقد يسبب الالتهاب الرئوي.



- التهاب الصفاق المعدي: يعرف أيضا بالتهاب البريتون المعدي السنوري، على الرغم من أن العطس ليس من العلامات الرئيسية لهذا المرض، ولكن يمكن مع ذلك ملاحظته في القطط المصابة.



ومن الأمراض الالتهابية أيضا التي تصيب القطط ويمكن أن يكون العطس علامة رئيسية لها، مرض الكلاميديا (داء المتدثرات)، وداء المفطورات، وداء البورديتيلات الذي يؤثر على الجهاز التنفسي العلوي، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى الالتهاب الرئوي.



عندما تصاب قطتك بأحد هذه الأمراض، أو عند ملاحظة ظهور عطاس مستمر يترافق مع اضطرابات جسدية، يجب استشارة الطبيب البيطري على الفور.



في حين أن السبب الآخر الذي يمكن أن تعطس القطط بسببه هو استنشاق المهيجات والمواد المسببة للحساسية.



يمكن أن يكون سبب العطس بسبب الحساسية أو ملامسة المواد المهيجة في الهواء، إذا كانت قطتك تعطس باستمرار بدون إصابتها بأي مرض، قد يكون السبب استنشاق روائح مثل دخان السجائر، والعطور، الحساسية من الغبار، وحبوب الطلع (حبوب اللقاح)، ومنتجات التنظيف، وبخاخات الحشرات، ومعطرات الهواء، وصناديق القمامة.



في هذه الحالة، لا تعاني القطة من أي إفرازات من العين والأنف، أو أي اضطرابات، حيث تأكل بشهية وتتصرف كالمعتاد، يمكن في هذه الحالة عدم استشارة الطبيب والاكتفاء فقط بإبعاد المسببات.



قد يرافق العطس ظهور أعراض أخرى والتي تستوجب توخي الحذر والحيطة وتجنب التصرف دون استشارة الطبيب للتحقق من سلامة القطة، وتشمل هذه الأعراض ما يلي:



إفرازات من العين وتقرحات وتورم، صعوبة أو سرعة التنفس، حمى، ظهور إفرازات أنفية قد تكون صافية أو صفراء أو دموية، زيادة إفراز اللعاب، قلة الشهية ورفض الأكل وفقدان الوزن، سعال مستمر.



إذا كان العطس مصحوبا بأي من هذه العلامات، فتأكد من الاتصال بالطبيب البيطري للحصول على المشورة على الفور.