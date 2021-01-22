إغلاق ٣ صيدليات مخالفة في العريش بشمال سيناء

أغلقت مديرية الصحة بشمال سيناء ٣ صيدليات مخالفة خلال حملات تفتيشية في أحياء العريش.

وأكد بيان مديرية الصحة أن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وافق على الغلق الإداري لعدد ٣ صيدليات بالعريش، ، لمزاولة النشاط لعدم وجود المدير الفني ، و بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

و أشار الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الشئون الصحية ، إلى أنه تبين من خلال التفتيش مخالفة ٣ صيدلية تابعة لقسم ثان العريش ، وأن الصيدليات تزاول النشاط في عدم تواجد المدير الفني ومخالفتهم القوانين و اللوائح.

وأوضح الدكتور أحمد طلبة مدير التفتيش الصيدلي ان قرار الغلق جاء بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية "إدارة الصيدلة، وانه تم تنفيذ الغلق.