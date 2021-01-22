بحث زيادة أسعار الكهرباء في الأرجنتين

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أعلنت أمانة الطاقة في الأرجنتين، اليوم الخميس، أن جهاز تنظيم قطاع الكهرباء سيضع أسعارا مؤقتة لنقل وتوزيع الكهرباء حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن استراتيجية جديدة محددة للتسعير.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الجهاز سيجري محادثات مع شركات الكهرباء في البلاد بشأن زيادة الأسعار، مضيفة أن المحادثات تضم شركة ترنسينر لنقل الكهرباء وشركتي إيدنور وإيدسور لتوزيع الكهرباء.

يذكر أن الأرجنتين تثبت أسعار الكهرباء منذ أكثر من عام، وفي 17 ديسمبر الماضي قررت الحكومة الأرجنتينية تثبيت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لمدة 90 يوما إضافية.

وفي 29 أكتوبر الماضي أعلنت حكومة الأرجنتين أنها لن ترفع مخصصات دعم الطاقة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.