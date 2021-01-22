روسيا تسجل 21 ألفا و513 إصابة و580 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 21 ألفًا و513 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3 ملايين و677 ألفًا و352 حالة.

وحسبما نشره موقع «روسيا اليوم»، صباح اليوم الجمعة، أشار مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، إلى تسجيل 580 حالة وفاة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات 68 ألفًا و412 حالة.

ولفتت غرفة العمليات الروسية، إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.8% من المرضى الجدد، لتتصدر مدينة بطرسبرج المشهد في أعداد المصابين بكورونا.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعًا تدريجيًا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر باستخدام لقاح «سبوتنيك V»، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.