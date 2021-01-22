نائب محافظ جنوب سيناء تستعرض المخطط الاستراتيجي لمدينة أبورديس لمواطني المدينة

استعرضت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، المخطط الاستراتيجي لمدينة أبورديس، بحضور عدد كبير من مشايخ القبائل البدوية ومواطني المدينة، و مسئولي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، و مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، و المهندس كرم معوض استشاري المشروع، للاستماع إلى أراء المواطنين ورؤيتهم لوضعها في الاعتبار خلال تنفيذ المخطط.

وأكدت نائب المحافظ أن المخطط الاستراتيجي، تضمن عدد التجمعات البدوية التي توجد بمنطقة حي السلام بالمدينة، وأن المخطط بشكل عام سيحول مدينة أبورديس إلى مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية، وجعلها بوابة للسياحة التاريخية.

وأشار نائب المحافظ إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد اعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينة والذي سيستمر حتى عام ٢٠٣٢، لمدة 11 عام .

وأوضحت أن المخطط يعطى أولوية لمشروعات الحماية من أخطار السيول، واقامة جامعة حكومية على مساحة 50 فدان جرى تخصيصهم بالفعل، وأيضًا يتضمن المخطط الاستراتيجي زيادة الكثافة السكانية بالمدينة إلى 20 ألف نسمة، إضافة إلى إتاحة الألاف من فرص العمل الجديدة لما يتضمنه المخطط من إقامة منطقة للصناعات التعدينية.

وقالت نائب المحافظ إنه جرى خلال المخطط تحديد مساحة 4 ألاف فدان ضمن الحيز العمراني للمدينة، بهدف إقامة منطقة للصناعات التعدينية التي تعتمد على المواد الخام المتاحة بمخزون كبير داخل المنطقة، وسيقام فيها مجمعات صناعية كبيرة، مثل الحديد، والاسمنت، وشرائح الطاقة الشمسية، والزجاج، والفخار، والطوب.