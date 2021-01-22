استطلاع: الدنمارك تشهد ارتفاعا في حالات التحرش الجنسي داخل البنوك

أفادت صحيفة "بورسن" الدنماركية، اليوم الجمعة، بأن هناك عددا كبيرا من الموظفين في البنوك قد تعرضوا للتحرش الجنسي أثناء عملهم.

وذكرت الصحيفة نقلا عن استطلاع أجرته أكبر منظمة عمالية مالية في الدنمارك أن نحو 4 بالمئة من 1800 عامل وعاملة بالبنوك من المشاركين في الاستطلاع قد قالوا إنهم لاحظوا "اهتمامًا جنسيًا غير مرغوب فيه" خلال السنوات الثلاث الماضية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بحسب المستطلع آرائهم، فقد بلغت نسبة التحرش بالنسبة للنساء نحو 7 بالمئة، في حين كانت نسبة التحرش بالنسبة للرجال 1 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، قال نحو ثلث الذين شملهم الاستطلاع بأنهم لا يعرفون ما إذا كان رب العمل لديه سياسة لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل ، مما يشير إلى أن بعض الحالات ربما لم يتم الإبلاغ عنها، وفقا للصحيفة.

وكشف استطلاع آخر أجرته نفس المنظمة العمالية في 2018 أن نحو 2 بالمئة من العاملين في البنوك قد تعرضوا للتحرش الجنسي.