رئيس جنوب إفريقيا: وفاة وزير شئون الرئاسة جاكسون إمثيمبو بكورونا

أكد رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوسا" اليوم وفاة الوزير بشئون الرئاسة "جاكسون إمثيمبو" عن عمر ناهز 62 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا كوفيد– 19، الذي أصيب به في 11 يناير الجاري.

وقدم رئيس جنوب أفريقيا العزاء إلى عائلة الوزير و زملائه.

جدير بالذكر أن الوزير إمثيمبو كان أحد المسئولين الرئيسيين بالحكومة خلال حملتها لمكافحة وباء كورونا، وحظى بشهرة لظهوره فى كثير من المؤتمرات الصحفية التي تم تنظيمها للإعلان عن المستجدات بشأن الوباء.

ويعتبر إمثيمبو من الشخصيات النشطة المناهضة للتمييز العنصري، وشارك في العمل السياسى خلال فترة السبعينات.

وكان إمثيمبو متحدثا باسم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي خلال عهد الرئيس الراحل نيلسون مانديلا، وذلك خلال الفترة مابين عامي1995 و1997.

وكانت وزارة الصحة بجنوب أفريقيا أعلنت - أمس - أن عدد الإصابات بكورونا بلغ مليونا و369 ألفا و426 حالة، فيما بلع إجمالي عدد الوفيات 38 ألفًا و854 حالة.