 السودان: مقتل اثنين وجرح آخرين بانفجار في معسكر للجيش بين قضارف وسنار - بوابة الشروق
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السودان: مقتل اثنين وجرح آخرين بانفجار في معسكر للجيش بين قضارف وسنار

علم السودان
علم السودان
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 10:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 10:18 ص

أعلن ‏السودان، عن مقتل عسكريين اثنين وجرح آخرين بانفجار في معسكر للجيش بين ولايتي القضارف وسنار، وذلك حسبما أوردته فضائية «العريية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

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