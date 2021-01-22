السودان: مقتل اثنين وجرح آخرين بانفجار في معسكر للجيش بين قضارف وسنار

الأكثر قراءة
التصريح بدفن جثة طفلة قتلتها أمها بسبب قطعة كيك في الإسكندرية
والدة الطفلة التي جردها والدها من ملابسها: جوزي كان بيشك إني بكلم خطيبي القديم
التخلص من السموم وفقدان الوزن.. تعرف على فوائد عصير قصب السكر
رسميا.. الكاف يقرر إيقاف مصطفى محمد وكاسونجو مع غرامة مالية على الزمالك
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلن السودان، عن مقتل عسكريين اثنين وجرح آخرين بانفجار في معسكر للجيش بين ولايتي القضارف وسنار، وذلك حسبما أوردته فضائية «العريية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة.
وسنوافيكم بالتفاصيل..