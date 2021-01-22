السودان: مقتل اثنين وجرح آخرين بانفجار في معسكر للجيش بين قضارف وسنار

أعلن ‏السودان، عن مقتل عسكريين اثنين وجرح آخرين بانفجار في معسكر للجيش بين ولايتي القضارف وسنار، وذلك حسبما أوردته فضائية «العريية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة.

وسنوافيكم بالتفاصيل..