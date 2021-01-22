عرضت فضائية «روسيا اليوم»، فيديو يرصد لحظات تشييع جثامين ضحايا التفجير الانتحاري المزدوج في العاصمة العراقية بغداد.

وأقيم موكب جنائزي لضحايا الانفجار المزدوج الذي هز سوقًا ببغداد يوم الخميس، وأسفر عن مقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة 110 آخرين.

وأظهر الفيديو، أقارب الضحايا وهم يحملون نعوش الموتى أثناء الجنازة، ويمكن رؤية العديد من الناجين الجرحى وهم يتلقون العلاج في قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى الكندي.

وشهدت ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد، صباح الخميس، وقع تفجيرين انتحاريين، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش العراقي، إن الاعتداء الإرهابي الذي وقع في وسط بغداد، نفذه انتحاريان فجرا نفسيهما، حين ملاحقتهما من قبل قوات الأمن.