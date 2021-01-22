أيرلندا الشمالية تمدد إغلاقها بسبب فيروس كورونا حتى 5 مارس

أعلنت حكومة أيرلندا الشمالية في بلفاست، اليوم الخميس، أن البلاد مددت إجراءات إغلاق جائحة كورونا حتى الخامس من مارس، وأبقت المدارس والشركات غير الأساسية مغلقة، ومددت القيود المفروضة على التنقل.

وقالت الوزيرة الأولى أرلين فوستر: "لقد أحرزنا تقدما لكن حربنا ضد كوفيد- 19 لم تتكلل بالانتصار"، مضيفة أنه لا ينبغي المخاطرة بالمكاسب التي تحققت بشق الأنفس من خلال تخفيف القيود قبل الأوان.

في حين ستتم مراجعة القيود الحالية في 18 فبراير، هناك احتمال أن تظل سارية حتى عيد الفصح، في أوائل أبريل، وفقا لصحيفة "بلفاست تليجراف".

وسجلت أيرلندا الشمالية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 88ر1 مليون نسمة، حوالي 1700 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد- 19. وأصيب حوالي 100 ألف شخص في أصغر جزء من المملكة المتحدة منذ بدء الجائحة.