اليونان تعتزم إعادة فتح المدارس الثانوية الشهر المقبل

(د ب أ)

من المقرر أن يعود طلاب المدارس الثانوية اليونانية إلى فصولهم الدراسية اعتبارا من الأول من فبراير المقبل، بعد شهور من تلقى تعليمهم من المنزل وسط انتشار لفيروس كورونا المستجد .

وذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الجمعة أنه قد تردد أن الحكومة اليونانية تستعد لهذه الخطوة ، ومن المقرر أن يجتمع فريق العمل المعني بفيروس كورونا في وقت لاحق من اليوم الجمعة .

ويهتم خبراء علم الفيروسات في البلاد بشكل خاص بالسلالات المتحورة الجديدة لفيروس كورونا المنتشرة حاليا في أوروبا وحذروا من أنها قد تنتشر بسرعة في العاصمة أثينا ذات الكثافة السكانية العالية .

وقال عالم الفيروسات نيكوس سيبساس لشبكة سكاي التلفزيونية اليونانية ، إنه يجب مراقبة الافتتاح المخطط للمدارس الثانوية بعناية "لأن طلاب المدارس الثانوية يتصرفون مثل البالغين" .

وأشار إلى وضع كان سائدا في ربيع 2020 ، عندما اندفع الشباب الذين أغلقت مدارسهم بحماس إلى المقاهي والأماكن العامة لقضاء وقتهم مع الأصدقاء.

وخففت الحكومة اليونانية مؤخرًا الإغلاق الصارم الذي كان ساري المفعول منذ شهور ، مما سمح لمعظم الشركات بإعادة فتح أبوابها ، وكذلك المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.

وأعلنت هيئة الصحة اليونانية أمس الخميس عن تسجيل عن 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 11 مليون نسمة. وتوفى حتى الآن 5570 شخصًا نتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد .