كوريا الجنوبية ترحب بقرار أمريكا للاستمرار في عضويتها بالصحة العالمية

رحبت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بقرار إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لاستمرار بلاده في عضويتها بمنظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الخارجية في سول اليوم الجمعة - في تعليق أدلى به المتحدث باسم الوزارة ونقلته وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء - "ترحب حكومتنا بتراجع الحكومة الأمريكية الجديدة عن قرار الانسحاب من منظمة الصحة العالمية يوم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن قرار انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وبذلك كان من المقرر أن يدخل انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية حيز التنفيذ يوليو 2021.. غير أن الرئيس الأمريكي الجديد تراجع عن قرار انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية، لتحتفظ الولايات المتحدة بعضويتها في المنظمة.