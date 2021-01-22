سفير مصر ببكين يشهد توقيع الاتفاقية الملحقة الخاصة بالمرحلة الثانية من أعمال حي المال والأعمال

شهد الدكتور محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في بكين، مراسم توقيع الاتفاقية الملحقة الخاصة بالمرحلة الثانية من الأعمال الرئيسية لحي المال والأعمال والاتفاق الإطاري الخاص بإدارته.

وحسبما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، شارك في المراسم من القاهرة عبر تقنية الاتصال المرئي الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ومن الجانب الصيني شارك جو يونج، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدولة الصينية للإنشاءات والهندسة المنفذة للمشروع، والتي تعد أكبر شركة إنشاءات في الصين والعالم.

وأكد البدري، أن هذا المشروع سيظل صرحًا للأجيال القادمة وشاهدًا على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، والتي وصلت إلى أقوى مراحلها تحت الرعاية المباشرة لقيادتي البلدين، مؤمنًا على ما نوه به وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بأهمية الإسراع في وتيرة تنفيذ المشروع.

من جانبه، شدد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية المنفذة، على أن الشركة وجهت أفضل عناصرها البشرية للمشروع لعلمها بالأولوية التي تمنحها له القيادة السياسية في البلدين، وأن الشركة توجه كامل طاقاتها لإنهاء المشروع في أقرب توقيت ممكن.