قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تشهد هذه الفترة مشروعات إنشائية عديدة على الأرض، مشيرًا إلى استلام مساحة 720 فدانًا في المنطقة الصحراوية غرب المحافظة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الشعب» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الجامعة تعمل في المشروعات الإنشائية منذ عام 2011، لافتًا إلى التطور السريع لهذه الأعمال خلال السنوات الأخيرة.

ونوه بأنه جارِ تنفيذ 14 مشروعًا في الجامعة، جميعها الهدف منها تحسين العملية التعليمية وتطوير البنية المعلوماتية في الجامعة وتوفير قاعات للطلاب، مضيفًا أن الجامعة ستفتتح رسميًا مشروع فندق الجامعة ومبنى ومعامل لكلية الصيدلة في يونيو 2021، إضافة إلى مجموعة من المشروعات المختلفة ومن بينها مشروعات البنية التحتية.

وأشار إلى حصول الجامعة على المركز الخامس في التنمية المستظامة على مستوى إفريقيا، ذاكرًا أن هناك مخطط مثالي لاستغلال كل شيء في منطقة الجامعة، مع الاهتمام بالتشجير.

وعن براءات الاختراع التي سجلت في أكاديمية البحث العلمي، أوضح أن الجامعة سجلت 20 براءة اختراع على مستوى البحث العلمي خلال عام 2020، مفيدًا بأن هذه الاختراعات جميعها متميزة وتخدم المجتمع.

ولفت إلى أنه تم تسجيل أربع براءات اختراع، أمس الخميس، كلها مرتبطة بعلاجات لفيروس كورونا، موضحًا أن إحدى هذه البراءات تتمثل في اكتشاف مادة كيميائية قاتلة للفيروس، إذا وضعت على الكمامات في المناطق محل الانتشار لكورونا، مثل المستشفيات.