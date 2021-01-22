وزير الداخلية الكويتي: سلامة الحدود أولوية في المنظومة الأمنية الشاملة

أكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح أن سلامة الحدود أولوية في المنظومة الأمنية الشاملة وأن أمن الكويت "لا يتجزأ" مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين أجهزة المؤسسة الأمنية والجهات الحكومية ذات الصلة في سبيل "تأمين وتطوير العمل الأمني البحري".



وجاء ذلك في بيان صادر اليوم الجمعة عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عقب جولة تفقدية قام بها وزير الداخلية أمس الخميس إلى قاعدة صباح الأحمد البحرية ومراكز حدودية برية جنوبية ومواقع منشآت نفطية برفقة عدد من وكلاء الوزارة المساعدين من ذوي الاختصاص.



وبحسب البيان استهدفت الجولة الوقوف على درجة الاستعداد والجهوزية الأمنية و"التدقيق على بعض السلبيات التي تعوق الحدود البحرية ومناقشة السبل الكفيلة بحلها".



كانت مجموعة من المواطنين تمكنوا الاسبوع الماضي من ضبط خمسة إيرانيين تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية عبر الحدود البحرية .