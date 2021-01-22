البيئة: انتهاء أكثر من 60% من البنية التحتية للمدفن والمحطة الوسيطة بكوم أوشيم

" ‏فؤاد" توجه بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالفيوم

زار فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة، موقع التخلص الآمن من المخلفات الصلبة الذى يتم تنفيذه بمنطقة كوم أوشيم التابعة لمحافظة الفيوم.

جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات (مدافن ومحطات وسيطة ومصانع تدوير) على مستوى الجمهورية من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع ( المرحلة الأولى )، ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

وقالت فؤاد، إن الموقع الذي يمتد على مساحة حوالى 117 فدانا، تم البدء فى إعداده كمدفن وذلك بخلية واحدة وكافة خدماتها بإجمالي مساحة حوالى 10 أفدنة، مع إمكانية عمل توسعات به لـ5 خلايا أخرى، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 60% ومن المقرر الانتهاء من المدفن فى نهاية شهر أبريل المقبل.

كما زار فريق وزارة البيئة، محطة التجميع الوسيطة بكوم أوشيم بالفيوم، والتى يتم حاليا الانتهاء من تنفيذها لتخدم قرى مراكز يوسف الصديق وأبشواى، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 70% ومن المقرر تسليمها خلال شهر إبريل، ويتم تنفيذها على مساحة حوالى 3600 متر مربع، لتقوم باستقبال المخلفات كنقطة وسيطة لحين نقل المخلفات لموقع التخلص الآمن منها.