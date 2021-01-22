وزير الصناعة بموريشيوس يرحب بالتعاون مع مصر في تصنيع الزيوت العطرية

عقدت الدكتورة علياء سمير برهان، سفيرة جمهورية مصر العربية في موريشيوس، اجتماعا مع وزير الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في موريشيوس، في إطار تعزيز ودفع العلاقات الثنائية بين مصر وموريشيوس.

وحسبما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، صباح اليوم الجمعة، تبادلت السفيرة والوزير المقترحات للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي خاصةً في قطاع صناعة الدواء التي يرغب الجانب الموريشي في تطويره بالاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال من خلال إنشاء مصنع دواء محلي بخبرات واستثمارات مصرية.

وتطرق الاجتماع إلى سُبل التعاون في مجال تصنيع الزيوت العطرية، حيث رحب وزير الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في موريشيوس بالاستثمارات والخبرات المصرية في هذا القطاع، وتم التباحث حول إمكانية استيراد المواد الخام من مصر، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الحرف والصناعات اليدوية والجلود والفخار والمعادن والأحجار والخشب والسجاد، من خلال استقدام خبراء مصريين في هذه المجالات لتدريب الكوادر الموريشية بواسطة ورش عمل تُشرف عليها وزارة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعرب وزير الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الموريشي، عن رغبة بلاده في تحديث اتفاق التعاون الموقع بين الجانبين عام 1995 في مجال تطوير التنمية والأعمال الحرفية.

من جانبها، أكدت علياء سمير برهان، للجانب الموريشي، حرص مصر الدائم وترحيبها بتقديم يد العون للدول الشقيقة والصديقة مثل موريشيوس بما يحقق مصلحة البلدين.