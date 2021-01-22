بكين تبدأ إجراء فحوصات واسعة للكشف عن المصابين بكورونا

بدأت بكين إجراء فحوصات واسعة النطاق للكشف عن فيروس كورونا في بعض المناطق اليوم الجمعة، فيما تفحص شنغهاي الأطقم الطبية في كافة المستشفيات، حيث تواجه الصين أسوأ تفش للفيروس منذ مارس.



وبدأت بعض مناطق العاصمة بكين فحوصات جماعية لكورونا في أعقاب تسجيل حالات إصابة جديدة على مدى 3 أيام متعاقبة. وبدأت شنغهاي فحص كافة الأطقم الطبية في المستشفيات، أمس الخميس، بعد إصابة اثنين من العاملين بالمرض.



وقال مسؤولون محليون في بيان إن كافة الإصابات المحلية والحالات التي لم تظهر عليها أعراض تقريبا في مدينة هاربين عاصمة هيلونججيانج كانت مرتبطة بمصنع للحوم المصنعة تملكه مجموعة سي. بي جروب التايلاندية للصناعات الزراعية، ومنطقة تنمية محلية، وفقاً لوكالة رويترز.



ومن المعتقد أن هذه هي أول بؤرة إصابة بالمرض في مصنع للحوم بالصين، على الرغم من أن هذه المصانع تعد من مناطق تفشي الفيروس في بقية أنحاء العالم.



ويخضع عشرات الملايين لبعض إجراءات العزل العام في مدن شمال الصين، وسط مخاوف من انتشار سريع لحالات عدوى غير مسجلة خلال عطلة السنة القمرية الجديدة التي تحل بعد أسابيع قليلة.



وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 88804 حالات، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.