رواندا:توزيع معونات غذائية على الفقراء في المنازل فى ظل اجراءات مكافحة كورونا

أعلن مسئولون فى العاصمة الرواندية / كيجالى / أنه سيتم توزيع معونات الاغاثة الغذائية على المحتاجين - الذين يفتقرون إلى مصدر للدخل - أثناء تواجدهم فى منازلهم ، وذلك فى ظل الاجراءات الجديدة التى تم فرضها لمدة أسبوعين لمكافحة تفشى وباء فيروس كورونا .

وأوضح المسئولون انه تم بحث سبل مبتكرة لتوزيع المعونات الغذائية بطريقة فعالة وتتسم بالشفافية فى ظل الاجراءات التى تم فرضها لاحتواء تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا / كوفيد – 19 / .

يأتى ذلك بعد أن فوضت وزارة الحكم المحلى مسئولى المدينة والقرى بتنسيق عمليات توزيع المعونات الغذائية على السكان المحتاجين .

وقال المسئولون ان طريقة توزيع معونات الاغاثة الغذائية ستكون مختلفة عن الطريقة السابقة .وأوضحوا " إن المتطوعين المشاركين فى عملية التوزيع ستجرى لهم فحوص للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا ، وسوف يقومون بتوزيع المعونات على المحتاجين فى منازلهم بدلاً من تجمعهم عند مكاتب التوزيع السابقة ، وأن ذلك سيحول دون تجمع أى حشود ، وهى طريقة فعالة للحيلولة دون تفشى الوباء .

وأضافوا إن حوالى ألف متطوع فى مدينة كيجالى سيساعدون فى عملية توزيع المعونات على المحتاجين فى منازلهم .مشيرين إلى أن أكثر من أربعين ألف عائلة تضم حوالى مائتى ألف فرد سيستفيدون من عملية توزيع المعونات الغذائية بالمنازل فى منطقة جاسابو على سبيل المثال .