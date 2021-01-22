ألمانيا تعتزم إحياء ذكرى ضحايا كورونا عقب عيد القيامة

يعتزم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير تنظيم مراسم مركزية لإحياء ذكرى ضحايا جائحة كورونا في ألمانيا عقب عيد القيامة في برلين.

وذكر المكتب الرئاسي، الجمعة، في برلين أن الرئيس يريد بالتعاون مع الأجهزة الدستورية الأخرى "الإشارة إلى أننا كمجتمع نشعر بالحزن سويا، وأننا لن ننسى الموتى ومعاناة أهاليهم".

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في ألمانيا بلغ منذ بدء الجائحة حتى الآن أكثر من 50 ألف حالة.

ولحين موعد المراسم المشتركة لإحياء الذكرى، دعا الرئيس الألماني كافة المواطنين اعتبارا من اليوم إلى وضع ضوء على نوافذ منازلهم والتقاط صورة لها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "نافذة مضيئة"، مضيفا أنه سيُجرى وضع إضاءة واضحة على النافذة الرئيسية للقصر الرئاسي "بيليفو"، التي تعلو بوابة القصر.

وقال شتاينماير: "نضع ضوءا في النافذة. نور الحداد، نور التعاطف، نور مشاطرة المشاعر... بالنسبة للكثير من الناس في بلدنا، فإن أسابيع كورونا هذه أسابيع مظلمة للغاية".

وذكر الرئيس أن الكثير من الأسر تحزن الآن على فراق أحبائها، كما يكافح كثيرون آخرون في وحدات العناية المركزة وفي مراكز الرعاية للبقاء على قيد الحياة، مضيفا أن الكثيرين يخشون أيضا على أحبائهم.

وقال شتاينماير: "ألمانيا تضع ضوءا في النافذة لأن كل"نافذة مضيئة "تربطنا ببعضنا البعض. ضوءنا يعطي الدفء. ضوءنا يظهر التعاطف في الأوقات المظلمة".