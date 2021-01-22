قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه تم دفن الدولفين النافق بأحد الشواطئ الخاصة بقرية سياحية في منطقة العين السخنة وفق الأساليب الصحية الآمنة، وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كل الإجراءات للاستفادة منها فى البحث العلمى، بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وفرع جهاز شئون البيئة بالسويس.



كانت وزارة البيئة تلقت من خلال فرع جهازها التنفيذى في السويس، بلاغا بوجود دولفين نافق بشاطئ خاص في أحد القرى السياحية بالعين السخنة، وفور تلقي البلاغ، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتشكيل لجنة من المختصين لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة.



وأوضحت فؤاد أن المعاينة أسفرت عن بيان نوع الدولفين النافق، وهى أنثى من نوع ذات الأنف الزجاجى، طولها حوالى 210 سم، وعرضها 40 سم، ومنتشرة بالبحر الأحمر وليست مهددة بالانقراض، قد ألقتها أمواج البحر على الشاطئ، وأن سبب الوفاة يرجح أنها تعرضت لافتراس من سمكة قرش، كما أنها فى حالة تحلل يصعب معها تحنيطها، وتم دفنها فى منطقة آمنة وبالطرق الآمنة مع توثيق كل الإجراءات.