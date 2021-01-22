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أعلن منظمو معرض آرت بازل، أحد أهم المعارض الفنية في العالم، تأجيل الفاعلية المقررة في 2021 حتى وقت لاحق من العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويقام المعرض الفني الذي كان مقررا في البداية يونيو بسويسرا خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر.

وذكر المنظمون عبر صفحة المعرض الرئيسية: "التأجيل سيسمح لآرت بازل بتقديم أفضل حماية ممكنة لصحة وسلامة الزوار مع السماح لأوسع جمهور دولي ممكن بحضور المعرض".

ويعتمد آرت بازل على حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وأثرها بحلول الخريف.

وتم تأجيل المعرض الفني في العام الماضي أيضا، ولكن تم إلغاؤه في النهاية.