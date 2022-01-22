الاحتلال يحرم أمين سر حركة فتح في القدس من حضور جنازة والده

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حرمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أمين سر حركة "فتح" إقليم القدس شادي المطور من حضور جنازة والده سعد حسن المطور الذي وافته المنية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حرمت المطور من حضور جنازة والده كونه ممنوعا بأوامر احتلالية من دخول المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وعدد من أحياء القدس ومحافظات الضفة.

وكانت سلطات الاحتلال جددت في 23 ديسمبر الماضي قرار منع المطور من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر أخرى، للمرة الثالثة على التوالي.

كما قررت مواصلة تقييد حركته داخل مدينة القدس، ومنعه من التواصل المباشر وغير المباشر مع عدد من قيادات الحركة، وسحب الإقامة من زوجته، ووقف مخصصات التأمين الصحي عنه وعن عائلته.