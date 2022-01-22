سلطنة عمان تعلن عدم إقامة صلاة الجمعة بالمساجد لمواجهة كورونا

قالت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان، إنه تم فرض عدد من الاجراءات الاحترازية وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.

ووفق ما نقلت «روسيا اليوم»، فإن من بين الاجراءات الاحترازية هو إلغاء إقامة صلاة الجمعة، وتأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض، والأنشطة ذات الطابع الجماهيري، أو إقامتها بدون حضور جماهيري.

وتابعت اللجنة، أنه تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة، واستمرار إقامة الصلوات الخمس في المساجد والجوامع، على أن لا يتجاوز عدد المصلين نسبة 50 % من السعة الاستيعابية.

يذكر أنه، ارتفعت إصابات فيروس كورونا حول العالم، حيث وصلت 342 مليونا و596 ألفا و24 إصابة، أما عن الوفيات فوصلت لـ 5 ملايين و574 ألفا و351 وفاة.