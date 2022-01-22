 سلطنة عمان تعلن عدم إقامة صلاة الجمعة بالمساجد لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
السبت 22 يناير 2022 6:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

سلطنة عمان تعلن عدم إقامة صلاة الجمعة بالمساجد لمواجهة كورونا

إسراء عبدالفتاح
نشر في: السبت 22 يناير 2022 - 6:33 ص | آخر تحديث: السبت 22 يناير 2022 - 6:33 ص

قالت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان، إنه تم فرض عدد من الاجراءات الاحترازية وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.
ووفق ما نقلت «روسيا اليوم»، فإن من بين الاجراءات الاحترازية هو إلغاء إقامة صلاة الجمعة، وتأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض، والأنشطة ذات الطابع الجماهيري، أو إقامتها بدون حضور جماهيري.
وتابعت اللجنة، أنه تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة، واستمرار إقامة الصلوات الخمس في المساجد والجوامع، على أن لا يتجاوز عدد المصلين نسبة 50 % من السعة الاستيعابية.
يذكر أنه، ارتفعت إصابات فيروس كورونا حول العالم، حيث وصلت 342 مليونا و596 ألفا و24 إصابة، أما عن الوفيات فوصلت لـ 5 ملايين و574 ألفا و351 وفاة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك