محافظ أسوان: بدء صرف تعويضات لأصحاب المنازل المتضررة من مخرات السيول

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، البدء فى صرف التعويضات لـ82 حالة بمنطقة عزبة الفرن الواقعة بمخر طبيعى للسيول بعزب كيما، منها تعويضات سكنية بمساكن متضررى السيول بحى السلام، وأخرى مالية تتراوح ما بين 120 إلى 210 آلاف جنيه، حيث تم إزالة 50 منزلا بمخر السيول بعزبة الفرن، للحالات المستحقة للتعويضات لضمان عدم عودتهم مرة أخرى، على الرغم من أنهم أقاموا هذه المنازل على أراضى أملاك الدولة دون تقنينها؛ وذلك بهدف الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم الخاصة من التعرض لأى أضرار بسبب حدوث سيول مستقبليا، في ظل التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم.

وأوضح أنه جارِ استيفاء مستندات التعويضات، والتواصل مع 32 حالة أخرى بعزبة الفرن، حيث يتم توفير مسكن بديل أو صرف تعويض مالى بحد أدنى 120 ألف جنيه للمنزل الذى يضم غرفة وصالة، ثم يتم إضافة 30 ألف جنيه لكل غرفة زيادة ليصل الحد الأقصى إلى 210 آلاف جنيه لـ4 غرف وصالة، وذلك بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور خالد صديق.

وأشار إلى أنه بالتوازى، جارِ إنهاء إجراءات صرف التعويضات لـ30 حالة مماثلة بمنطقة الناصرية؛ لوقوعها ضمن المناطق العشوائية ذات الخطورة من الدرجة الأولى أيضا، حيث سيتم تطبيق نفس آلية صرف التعويضات السكنية والمالية عليهم بعد قيام مديرية المساحة بإنهاء إجراءات الحصر والرفع المساحى.

وأكد أنه تم بدء أعمال لجان التفاوض بإشراف من العميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ووحدة تطوير العشوائيات لإخلاء المواطنين المتضررين داخل منطقة الصحابى العشوائية بعد الوقوف على رغباتهم، سواء كان صرف التعويضات ماليا بنفس الضوابط أو بتخصيص وحدات سكنية فى 3 عمارات، التي تم إنشاؤها بإجمالى 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتمويل من صندوق التنمية الحضرية، وخاصة أن تطوير منطقة الصحابى العشوائية سيستفيد منه 853 أسرة تم تعويض 337 أسرة في المرحلة الأولى، فى حين متبقي 516 أسرة سيتم تعويضهم دون الإضرار بمصالح الأهالي والمجتمع معاً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى.