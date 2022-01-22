وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد سير الامتحانات بمدارس إدارة بلاط التعليمية

تفقد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، سير أعمال الامتحانات بإدارة بلاط التعليمية بمرافقة مدير الإدارة التعليمية.

وقال حسن، إنه تم تفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بعدد من المدارس شملت مدرسة بلاط الجديدة وذخيرة الإعدادية، مشيرًا إلى وضوح ورق الأسئلة وعدم وجود أي مشكلات، فضلا عن أن الامتحانات تسير بكل انضباط وهدوء.

وفي سياق متصل، تفقد حسن، سير امتحانات الصف الأول الثانوي وذلك بمدرستي تنيدة وبلاط الثانوية.

وأشار حسن، إلى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام أجهزة الكشف الحراري ومراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي الآمن لمجابهة فيروس كورونا.